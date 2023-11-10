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Столтенберг заявив, що розраховує на прогрес України у війні проти РФ

10 листопада 2023 16:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Столтенберг заявив, що розраховує на прогрес України у війні проти РФ
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував війну в Україні. Він заявив, що розраховує на прогрес бійців ЗСУ у боротьбі з російськими окупантами.

Про це Єнс Столтенберг сказав в інтерв'ю німецькому агентству DPA, передає Handelsblatt.

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Столтенберг попередив, що прогрес буде важким.

"Ми повинні бути готовими до довгострокової перспективи. Війни за своєю природою непередбачувані. Що ми точно знаємо, так це те, що те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов’язане з ситуацією на полі бою", – сказав він.

За його словами, лише військова підтримка може гарантувати, що Україна залишиться суверенною і демократичною державою, і переконає російського диктатора Володимира Путіна, що він не зможе перемогти.

Столтенберг зазначив, що було зрозуміло, що контрнаступ ЗСУ буде нелегким.

"Ми знали, що Росія місяцями готувала оборонні лінії — з мінами, з танковими окопами, з великою кількістю оборонних позицій", — каже генсек НАТО.

Він додав, що українці могли досягти успіхів і звільнити більше території.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союз не може "вирішувати лише одну кризу за раз". Він вкотре закликав членів Альянсу не зменшувати темпів військової підтримки України.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має план, як досягти успіху на фронті попри важкий контрнаступ. За його словами, є певні кроки на півдні та сході України.

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