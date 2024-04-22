Столтенберг заявил, что задержка с помощью США в Украине имела последствия

Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о последствиях задержки с оказанием военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что одобрение пакета помощи Конгрессом США не было запоздалым, но задержка все же имела реальные последствия для фронта в Украине.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью телеканалу MSNBC.

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Столтенберг отметил, что ситуация на поле боя в Украине сложная из-за превосходства российских войск в боеприпасах. Украинским силам приходится экономить их использование из-за дефицита, возникшего вследствие задержки с получением помощи.

"Украинцы уже четыре месяца хуже вооружены. У россиян было гораздо больше боеприпасов, а Украина была вынуждена нормировать их использование. Но еще не поздно. Украинцы продемонстрировали огромное мастерство по защите своей страны", — подчеркнул генсек НАТО.

Также он высказался о возможном отправке дополнительных военных советников США в Украину, отметив, что пока нет планов по боевому присутствию НАТО в Украине, страны Альянса имеют право помогать Украине в учениях и консультациях.

"У нескольких союзников по НАТО есть мужчины и женщины в военной форме в посольствах, которые дают советы", — добавил он.

Напомним, что состоялось срочное заседание Совета Украина — НАТО на уровне министров обороны, созванное по запросу Украины. Президент Владимир Зеленский обратился к участникам заседания.

Также канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Германия активно ищет шесть систем противовоздушной обороны Patriot. Он также подчеркнул критическую потребность Украины в системах ПВО.