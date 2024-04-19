Зеленський звернувся до учасників засідання Ради Україна — НАТО

Зеленський звертається до учасників Ради Україна-НАТО. Фото: скриншот

Відбулося термінове засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів оборони, скликане за запитом України. Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання.

Про це Зеленський повідомив у п'ятницю, 19 квітня.

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Зеленський звернувся до учасників Ради Україна — НАТО

"Термінове засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони, скликане за нашим запитом. Звернувся до учасників засідання", — повідомив Зеленський.

Голова держави наголосив, що для оборони Україні необхідні ще сім ЗРК Patriot або подібних систем ППО.

"Вони можуть урятувати багато життів і реально змінити ситуацію. У вас є такі системи", — заявив президент.

Президент також нагадав про мільйон артилерійських снарядів для України, які вже зараз потрібні на передовій.

Зеленський також наголосив, що Україні необхідно зберігати далекобійну здатність.

"Це абсурдно, коли партнери бояться своєї сили. Що більше в руках наших бійців далекобійної зброї, то ближчий мир. На лінії фронту зараз дуже потрібні ракети великої дальності та артилерія", — пояснив глава держави.

На додачу до всього Зеленський нагадав про важливість надання Україні авіації та швидкість у прийнятті рішень щодо допомоги нашій державі.

"Путіна треба спустити з неба на землю, і наше небо має знову стати безпечним. І це реально. І це повністю залежить від вашого вибору. Це вибір, чи справді життя всюди однаково цінне", — сказав Зеленський.

Він додав, що майбутні рішення країн НАТО == це вибір, чи однаково вони ставляться до всіх партнерів. І чи справді Україна їх союзник.

Раніше ми розповідали, що Зеленський залишив напис на стелі на вʼїзді в Донецьку область. Нещодавно її зафарбували активісти, після чого у мережі розгорівся скандал.

Зеленський також провів нараду щодо безпекової ситуації в Донецькій області та захисту людей. Він також оглянув будівництво фортифікацій.