Столтенберг призвал страны НАТО разрешить Украине бить по военным базам России

Столтенберг обратился с призывом к НАТО — нужно срочно решить украинский вопрос
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса, поставляющие оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории России.
Об этом Столтенберг заявил в интервью британскому изданию The Economist в пятницу, 24 мая.
Если табу на оружие не снять, Украина не сможет эффективно защищаться
По словам генсека НАТО, Украина имеет право защищаться. А защита предусматривает, в частности, удары по военным целям в России.
"Пора для союзников рассмотреть вопрос о том, стоит ли им отменить некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они предоставили Украине. Особенно сейчас, когда значительная часть боевых действий происходит в Харькове, недалеко от границы, отказ Украине в возможности использовать это оружие против законных военных целей на российской территории очень усложняет для него защиту" , — сказал Столтенберг.
Пока НАТО сомневается, Россия радуется, что Украина может применять самое эффективное западное оружие только на своей территории. Это позволяет агрессору концентрировать силы и спокойно передвигаться до украинской границы.
Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет направлять свои войска в Украину для участия в войне против РФ.
Кстати, украинский государственный деятель Павел Климкин рассказал, что помешало генеральному секретарю НАТО принять Украину в Альянс.
Читайте Новини.LIVE!