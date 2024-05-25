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Столтенберг обратился с призывом к НАТО — нужно срочно решить украинский вопрос

25 мая 2024 04:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Столтенберг призвал страны НАТО разрешить Украине бить по военным базам России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото иллюстративное: Carsten Koall/dpa/Global Look Press
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса, поставляющие оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории России.

Об этом Столтенберг заявил в интервью британскому изданию The Economist в пятницу, 24 мая.

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По словам генсека НАТО, Украина имеет право защищаться. А защита предусматривает, в частности, удары по военным целям в России.

"Пора для союзников рассмотреть вопрос о том, стоит ли им отменить некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они предоставили Украине. Особенно сейчас, когда значительная часть боевых действий происходит в Харькове, недалеко от границы, отказ Украине в возможности использовать это оружие против законных военных целей на российской территории очень усложняет для него защиту" , — сказал Столтенберг.

Пока НАТО сомневается, Россия радуется, что Украина может применять самое эффективное западное оружие только на своей территории. Это позволяет агрессору концентрировать силы и спокойно передвигаться до украинской границы.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет направлять свои войска в Украину для участия в войне против РФ.

Кстати, украинский государственный деятель Павел Климкин рассказал, что помешало генеральному секретарю НАТО принять Украину в Альянс.

война
российские войска
НАТО
оружие
ВСУ
Йенс Столтенберг

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