Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото иллюстративное: Carsten Koall/dpa/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса, поставляющие оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории России.

Об этом Столтенберг заявил в интервью британскому изданию The Economist в пятницу, 24 мая.

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По словам генсека НАТО, Украина имеет право защищаться. А защита предусматривает, в частности, удары по военным целям в России.

"Пора для союзников рассмотреть вопрос о том, стоит ли им отменить некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они предоставили Украине. Особенно сейчас, когда значительная часть боевых действий происходит в Харькове, недалеко от границы, отказ Украине в возможности использовать это оружие против законных военных целей на российской территории очень усложняет для него защиту" , — сказал Столтенберг.

Пока НАТО сомневается, Россия радуется, что Украина может применять самое эффективное западное оружие только на своей территории. Это позволяет агрессору концентрировать силы и спокойно передвигаться до украинской границы.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет направлять свои войска в Украину для участия в войне против РФ.

Кстати, украинский государственный деятель Павел Климкин рассказал, что помешало генеральному секретарю НАТО принять Украину в Альянс.