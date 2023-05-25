Стопроцентная результативность: сколько российских дронов уничтожено за ночь

Работа ПВО в Киеве. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Сегодня ночью российские войска атаковали территорию Украины беспилотниками. Отмечается, что силам ПВО удалось сбить все вражеские дроны в украинском небе.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

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В ночь на 25 мая российские войска предприняли попытку атаки украинских городов с помощью ударных дронов иранского производства "Shahed-136/131".

В воздушных силах отмечают, что в целом зафиксированы пуски 36 баражирующих боеприпасов с северного и южного направлений.

Сбиты все вражеские цели

Россия выпустила 36 БПЛА для атаки критической инфраструктуры и военных объектов в западных областях страны.

Сила ПВО удалось уничтожить абсолютно все вражеские цели. Инфраструктура не пострадала.

"К отражению атаки привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация, мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушного командования "Юг", воздушного командования "Центр", воздушного командования "Запад" и противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины Совместными усилиями все 36 " уничтожено!" — заявили в Воздушных Силах ВС Украины.

Воздушные Силы ВС Украины уничтожили все 36 БПЛА во время ночной атаки. Фото: Воздушные Силы ВС Украины

Напомним, ранее писали, что сегодня ночью на территории Украины воздушная тревога звучала более трех часов. До полуночи по Украине начала распространяться воздушная тревога. Карта Украины покраснела из южных и северо-центральных областей, а также в Киеве и области.