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Стовідсоткова результативність: скільки російських дронів знищено за ніч

25 травня 2023 08:34
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Стовідсоткова результативність: скільки російських дронів знищено за ніч
Робота ППО в Києві. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні вночі російські війська атакували територію України безпілотниками. Зазначається, що силам ППО вдалось збити всі ворожі дрони в українському небі.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

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Атака "шахедами" на Україну

У ніч проти 25 травня російські війська здійснили спробу атаки українських міст за допомогою ударних дронів іранського виробництва "Shahed-136/131".

У Повітряних Силах зазначають, що загалом зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків.

Збито всі ворожі цілі

Росія випустила 36 БпЛА задля атаки критичної інфраструктури та військових обʼєктів у західних областях країни.

Сила ППО вдалось знищити абсолютно всі ворожі цілі. Інфраструктура не постраждала.

"До відбиття атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряного командування "Південь", повітряного командування "Центр", повітряного командування "Захід" та протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України Спільними зусиллями усі 36 "шахедів" знищено!" — заявили в Повітряних Силах ЗС України.

Повітряні Сили ЗС України знищили всі 36 БпЛА під час нічної атаки. Фото: Повітряні Сили ЗС України

Нагадаємо, раніше писали, що сьогодні вночі на території України повітряна тривога лунала понад три години. До опівночі Україною почала ширитися повітряна тривога. Мапа України "почервоніла" з південних і північно-центральних областей, а також у Києві та області.

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