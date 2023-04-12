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Казнь украинского военного: российские СМИ сообщают, что на видео узнали "вагнеровцев"

12 апреля 2023 23:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Казнь украинского военного: российские СМИ сообщают, что на видео узнали "вагнеровцев"
Наемники ПВК Вагнера. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил в эфире YouTube-канала "Ходорковский Live", что ЧВК Вагнера причастна к убийству украинского военнопленного, видеозапись которого распространилась в сети.

Об этом пишут российские СМИ.

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Осечкин связался с бывшим бойцом ЧВК Вагнера Андреем Медведевым, который опознал своих сослуживцев на видеозаписи по характерным позывным и речи. Осечкин объявил о вознаграждении в размере трех тысяч евро за информацию о людях на видео.

Видео убийства украинского пленного распространилось в российских и украинских соцсетях 11 апреля. На записи показано, как человеку отрезают голову. Неизвестно, кем, когда и где было записано видео, но предполагается, что убийство произошло летом 2022 года.

Отметим, что в 2017 году появились видеозаписи, как бойцы ЧВК Вагнера бьют кувалдой пленного в Сирии, а затем расчленяют тело, обливают бензином и сжигают. Данные видеозаписи также вызвали международный скандал.

Напомним, что в Буче подполковник и трое оккупантов пытали мирных жителей и имитировали их казнь. Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования.

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