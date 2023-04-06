За пытки мирных жителей Бучи и имитирование их смертной казни будут судить оккупантов рф: детали

Будут судить оккупантов россии за пытки в Буче

В Буче подполковник и трое оккупантов пытали мирных жителей и имитировали их казнь. Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины.

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В марте 2022 года во время оккупации города Буча, вооруженные обвиняемые вместе с другими неустановленными военнослужащими россии ворвались в дом одного из местных жителей.



По приказу подполковника, военнослужащие вывели хозяина дома на улицу, повалили на землю и били его руками и ногами по разным частям тела, требуя предоставить информацию о патриотически настроенных жителях Бучи. Потерпевшему завязали глаза полотенцем и привели в штаб оккупантов, где содержали гражданских лиц. Там мужчину продолжили избивать, заставили полностью раздеться и искали на его теле татуировку. В целях устрашения обвиняемые имитировали казнь других лиц, присутствовавших в том же помещении.





Отмечается, что потерпевший смог убежать от оккупантов в тот момент, когда они увели на казнь других мирных жителей.

Напомним, что 31 марта, в день освобождения Бучи, в Нью-Йорке открыли выставку "Украина. Распятие. Трибунал". Она посвящена преступлениям рф в Украине и презентуется накануне рассмотрения в ООН вопроса создания Международного трибунала, который накажет россию за все преступления.