Россияне казнили бойца ВСУ мечом — начато расследование

Казнь военного ВСУ мечом — прокуроры начали расследование
Из-за казни украинского военнослужащего армией России Офис Генерального прокурора начал досудебное расследование. Сейчас выясняются обстоятельства совершенного правонарушения для установления причастных и виновных лиц.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора во вторник, 17 сентября.
Что говорят прокуроры
"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", — говорится в сообщении.
Что предшествовало
Отмечается, что во вторник, 17 сентября, в одном Telegram-канале опубликовали сообщение о вероятной казни украинского военного оккупационной армией РФ в Новоградовке Донецкой области.
На обнародованных фото видно, что оккупанты воткнули меч с надписью "за Курск" в военнослужащего Сил обороны Украины. По данным ОГП, на изображении у убитого военнослужащего отсутствует экипировка и липкая лента на одной из рук.
"Преступный режим продолжает целенаправленную политику по уничтожению всего украинского, демонстрируя на весь мир свою сверхвысокую жестокость и цинично попирая любые ценности и нормы цивилизованного мира", — сказал генпрокурора Андрей Костин.
Он подчеркнул, что в настоящее время цель очевидна — найти и наказать каждого, кто причастен к этим преступлениям. Так, украинские правоохранители уже проводят ряд неотложных следственных и розыскных действий, а также выясняют обстоятельства совершенного правонарушения для установления причастных и виновных лиц.
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