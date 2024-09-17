Россияне казнили бойца ВСУ мечом — начато расследование

Российские оккупационные войска. Фото: structure.mil.ru

Из-за казни украинского военнослужащего армией России Офис Генерального прокурора начал досудебное расследование. Сейчас выясняются обстоятельства совершенного правонарушения для установления причастных и виновных лиц.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора во вторник, 17 сентября.

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"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", — говорится в сообщении.

Что предшествовало

Отмечается, что во вторник, 17 сентября, в одном Telegram-канале опубликовали сообщение о вероятной казни украинского военного оккупационной армией РФ в Новоградовке Донецкой области.

Казнь украинского военного. Фото: ОГП

На обнародованных фото видно, что оккупанты воткнули меч с надписью "за Курск" в военнослужащего Сил обороны Украины. По данным ОГП, на изображении у убитого военнослужащего отсутствует экипировка и липкая лента на одной из рук.

"Преступный режим продолжает целенаправленную политику по уничтожению всего украинского, демонстрируя на весь мир свою сверхвысокую жестокость и цинично попирая любые ценности и нормы цивилизованного мира", — сказал генпрокурора Андрей Костин.

Он подчеркнул, что в настоящее время цель очевидна — найти и наказать каждого, кто причастен к этим преступлениям. Так, украинские правоохранители уже проводят ряд неотложных следственных и розыскных действий, а также выясняют обстоятельства совершенного правонарушения для установления причастных и виновных лиц.