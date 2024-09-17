Росіяни стратили бійця ЗСУ мечем — розпочато розслідування

Російські окупаційні війська. Фото: structure.mil.ru

Через страту українського військовослужбовця армією Росії Офіс Генерального прокурора розпочав досудове розслідування. Наразі з'ясовуються обставини вчиненого правопорушення для встановлення причетних та винних осіб.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у вівторок, 17 вересня.

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Що кажуть прокурори

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", — йдеться у повідомленні.

Що передувало

Зазначається, що у вівторок, 17 вересня, в одному Telegram-каналі опублікували допис щодо ймовірної страти українського військового окупаційною армією РФ у Новоградівці Донецької області.

Страта українського військового. Фото: ОГП

На оприлюднених фото видно, що окупанти встромили меч із написом "за Курськ" у військовослужбовця Сил оборони України. За даними ОГП, на зображенні у вбитого військовослужбовця відсутнє екіпірування та липка стрічка на одній з рук.

"Злочинний режим продовжує цілеспрямовану політику зі знищення всього українського, демонструючи на увесь світ свою надзвірячу жорстокість та цинічно зневажаючи будь-які цінності та норми цивілізованого світу", — сказав генпрокурор Андрій Костін.

Він наголосив, що наразі мета очевидна — знайти і покарати кожного, хто причетний до цих злочинів. Так, українські правоохоронці вже проводять низку невідкладних слідчих та розшукових дій, а також з'ясовують обставини вчиненого правопорушення для встановлення причетних та винних осіб.