Росіяни стратили бійця ЗСУ мечем — розпочато розслідування

Страта військового ЗСУ мечем — прокурори розпочали розслідування
Через страту українського військовослужбовця армією Росії Офіс Генерального прокурора розпочав досудове розслідування. Наразі з'ясовуються обставини вчиненого правопорушення для встановлення причетних та винних осіб.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у вівторок, 17 вересня.
Що кажуть прокурори
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", — йдеться у повідомленні.
Що передувало
Зазначається, що у вівторок, 17 вересня, в одному Telegram-каналі опублікували допис щодо ймовірної страти українського військового окупаційною армією РФ у Новоградівці Донецької області.
На оприлюднених фото видно, що окупанти встромили меч із написом "за Курськ" у військовослужбовця Сил оборони України. За даними ОГП, на зображенні у вбитого військовослужбовця відсутнє екіпірування та липка стрічка на одній з рук.
"Злочинний режим продовжує цілеспрямовану політику зі знищення всього українського, демонструючи на увесь світ свою надзвірячу жорстокість та цинічно зневажаючи будь-які цінності та норми цивілізованого світу", — сказав генпрокурор Андрій Костін.
Він наголосив, що наразі мета очевидна — знайти і покарати кожного, хто причетний до цих злочинів. Так, українські правоохоронці вже проводять низку невідкладних слідчих та розшукових дій, а також з'ясовують обставини вчиненого правопорушення для встановлення причетних та винних осіб.
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