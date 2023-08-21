Мобилизация в Украине — когда студенты могут потерять право на отсрочку

Украинские студенты могут лишиться права на отсрочку. Фото: Новини.LIVE

В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой призыву на военную службу подлежат военнообязанные мужчины. В то же время, студенты на время обучения имеют право на отсрочку. Впрочем, этого права при определенных условиях можно лишиться.

Об этом рассказала адвокат Мария Левченко в Telegram.

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По словам правозащитницы, студент теряет свое право на отсрочку от мобилизации, если:

самостоятельно пишет заявление в ТЦК и СП о желании стать добровольцем и вступить в ряды ВСУ;

напрямую обращается в воинскую часть и ему подписывают соответствующий рапорт (заявление).

Левченко отметила, что сразу без дополнительного заявления самого студента ТЦК и СП или воинская часть направляет в вузы уведомление о том, что студент зачислен на военную службу и ему необходим академический отпуск.

"Также есть процедура, когда сам студент сообщает учебное заведение, что он пошел по мобилизации и служит", — добавила Левченко.

Мобилизация в Украине — что нужно знать студентам

Согласно закону, соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования, не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

Отсрочки от мобилизации не имеют:

студенты-заочники;

лица, окончившие бакалавриат, но еще официально не зачисленные на обучение на магистратуру (такое же правило действует и при поступлении на аспирантуру);

студенты, отчисленные из вуза.

Также отметим, что совершеннолетние студенты иностранных вузов, которые приедут в Украину, потом не смогут пересечь границу, если они военнообязанные.

Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП

Ранее мы писали, какие документы о военном учете обязаны иметь абитуриент и каким образом они должны быть оформлены.

Напомним, мы сообщали, могут ли получить отсрочку студенты-дистанционники иностранного вуза.

Также мы рассказывали, могут ли мобилизовать мужчину до 25 лет без военного опыта.