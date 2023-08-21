Мобилизация в Украине — когда студенты могут потерять право на отсрочку

Студенты могут потерять право на отсрочку от мобилизации: что необходимо знать
В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой призыву на военную службу подлежат военнообязанные мужчины. В то же время, студенты на время обучения имеют право на отсрочку. Впрочем, этого права при определенных условиях можно лишиться.
Об этом рассказала адвокат Мария Левченко в Telegram.
При каких условиях студент может лишиться права на отсрочку
По словам правозащитницы, студент теряет свое право на отсрочку от мобилизации, если:
- самостоятельно пишет заявление в ТЦК и СП о желании стать добровольцем и вступить в ряды ВСУ;
- напрямую обращается в воинскую часть и ему подписывают соответствующий рапорт (заявление).
Левченко отметила, что сразу без дополнительного заявления самого студента ТЦК и СП или воинская часть направляет в вузы уведомление о том, что студент зачислен на военную службу и ему необходим академический отпуск.
"Также есть процедура, когда сам студент сообщает учебное заведение, что он пошел по мобилизации и служит", — добавила Левченко.
Мобилизация в Украине — что нужно знать студентам
Согласно закону, соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования, не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.
Отсрочки от мобилизации не имеют:
- студенты-заочники;
- лица, окончившие бакалавриат, но еще официально не зачисленные на обучение на магистратуру (такое же правило действует и при поступлении на аспирантуру);
- студенты, отчисленные из вуза.
Также отметим, что совершеннолетние студенты иностранных вузов, которые приедут в Украину, потом не смогут пересечь границу, если они военнообязанные.
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