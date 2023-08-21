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Студенти можуть втратити право на відстрочку від мобілізації: що необхідно знати

21 серпня 2023 15:15
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Мобілізація в Україні — коли студенти можуть втратити право на відстрочку
Українські студенти можуть втратити право на відстрочку. Фото: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої призову на військову службу підлягають військовозобов'язані чоловіки. Водночас студенти на час навчання мають право на відстрочку. Втім, це право за певних умов можна втратити. 

Про це розповіла адвокатка Марія Левченко в Telegram.

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За яких умов студент може втратити право на відстрочку

За словами правозахисниці, студент втрачає своє право на відстрочку від мобілізації, якщо: 

  • самостійно пише заяву до ТЦК та СП про бажання стати добровольцем і вступити до лав ЗСУ;
  • напряму звертається до військової частини, і йому підписують відповідний рапорт (заяву). 

Левченко зазначила, що одразу без додаткової заяви самого студента ТЦК та СП або військова частина направляє до ВНЗ повідомлення про те, що студент зарахований на військову службу та йому необхідна академічна відпустка.

"Також є процедура, коли сам студент повідомляє до навчального закладу, що він пішов по мобілізації та служить", — додала Левченко.

 

Мобілізація в Україні — що треба знати студентам

Згідно з законом, здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

Відстрочки від мобілізації не мають: 

  • студенти-заочники;
  • особи, які закінчили бакалаврат, але ще офіційно не зараховані на навчання на магістратуру (таке ж правило діє і при вступі на аспірантуру);
  • студент, якого відрахували з ВНЗ.

Також зазначимо, що повнолітні студенти іноземних ВНЗ, які приїдуть в Україну, потім не зможуть перетнути кордон, якщо вони є військовозобов'язаними.

 

За яких умов студент може втратити право на відстрочку
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП

Раніше ми писали, які документи про військовий облік зобов'язаний мати абітурієнт та яким чином вони повинні бути оформлені.  

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можуть отримати відстрочку студенти-дистанційники іноземного вишу.  

Також ми розповідали, чи можуть мобілізувати чоловіка до 25 років без військового досвіду. 

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