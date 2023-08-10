"Стугна" и Javelin: в чем преимущество украинского оружия

Украинские военные работают со "Стугною-П". Фото из открытых источников

Украинский противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П" имеет несколько важных преимуществ над американскими Javelin. Но ВСУ нужны как отечественное оружие, так и западные образцы военной техники.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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Два плюса украинской "Стугни"

Игорь Романенко подчеркнул, что ключевым преимуществом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П", об увеличении производства которого заявил на днях министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, является то, что это украинская разработка.

То есть во время применения ее на российско-украинской войне у нас не будет никаких ограничений — в частности, относительно возможного использования на территории страны-агрессора.

Кроме того, дальность огня "Стугни-П" превышает западные аналоги.

"Она — на уровне мировых образцов. Дальность нашего ПТРК — до 4,5 километров, тогда как, скажем, Javelin — до 3 километров", — подчеркнул экс- замначальника Генштаба ВСУ.

Преимущества Javelin

Вместе с тем, объяснил Игорь Романенко, у американских ПТРК Javelin есть и свои преимущества.

"Если наводка "Стугни" осуществляется с помощью лазерного луча, которым нужно подсвечивать цель все время, то Javelin работает по принципу "выстрелил и забыл" — то есть после того, как цель захвачена системой наведения ракеты, оператор может работать уже над следующей целью", — объяснил эксперт.

Кроме того, у Javelin есть преимущество в том, что перед целью он делает "горку", то есть попадает не в лоб, где самая крепкая броня, а взлетает и бьет сверху, где защита не так мощна.

"Вы могли видеть, как после ударов Javelin у российских танков улетает башня", — отметил последствия такого удара американской ПТРК Романенко.

Итак, подчеркнул эксзамначальника Генштаба ВСУ, украинской армии нужны как западные образцы оружия, так и собственно украинские разработки — по разным причинам, как чисто военным, так и по геополитическим соображениям.

Напомним, что именно "Стугною-П" был уничтожен первый на территории Киевской области российский танк, поэтому этот ПТРК даже попал в Национальный военно-исторический музей Украины.