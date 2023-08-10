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"Стугна" і Javelin: в чому перевага української зброї

10 серпня 2023 12:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
"Стугна" і Javelin: в чому перевага української зброї
Українські військові працюють із "Стугною-П". Фото з відкритих джерел
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Український протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П" має кілька важливих переваг над американськими Javelin. Але ЗСУ потрібні як вітчизняна зброя, так і західні зразки військової техніки.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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Два плюси української "Стугни"

Ігор Романенко наголосив, що ключовою перевагою протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П", про збільшення виробництва якого заявив днями міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, є те, що це українська розробка.

Тобто під час застосування її на російсько-українській війні ми не матимемо жодних обмежень – зокрема, щодо можливого використання на території країни-агресора.

Крім того, дальність вогню "Стугни-П" перевищує західні аналоги.

"Вона є на рівні світових зразків. Дальність нашого ПТРК — до 4,5 кілометрів, тоді як, скажімо, Javelin – до 3 кілометрів", — підкреслив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ.

Переваги Javelin

Разом з тим, пояснив Ігор Романенко, американські ПТРК Javelin мають і свої переваги.

"Якщо наведення "Стугни" здійснюється за допомогою лазерного променя, яким треба підсвічувати ціль увесь час, то Javelin працює за принципом "вистрілив і забув" — тобто після того, як ціль захоплена системою наведення ракети, оператор може працювати уже над наступною ціллю", — пояснив експерт.

Крім того, у Javelin є перевага в тому, що перед ціллю він робить "гірку", тобто влучає не в лоб, де найміцніша броня, а злітає і б'є згори, де захист не такий потужний.

"Ви могли бачити, як після ударів Javelin у російських танків відлітає башта", — наголосив на наслідках такого удару американської ПТРК Романенко.

Отже, підкреслив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, українській армії потрібні як західні зразки зброї, так і власне українські розробки – з різних причин, як суто військових, так і з геополітичних міркувань.

Нагадаємо, що саме "Стугною-П" був знищений перший на території Київської області російський танк, тож цей ПТРК навіть потрапив до Національного військово-історичного музею України.

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