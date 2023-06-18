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Український ракетний комплекс "Сапсан": коли буде готова розробка

18 червня 2023 19:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Український ракетний комплекс "Сапсан": коли буде готова розробка
Український ракетний комплекс "Сапсан". Фото: Defence
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Український оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан" вже готовий приблизно на 65-70%. На завершення потрібно близько 500 млн доларів. 

Про це розповів голова "Західноукраїнського об’єднання підприємств оборонно-промислового комплексу" Ігор Крол для Апостроф TV.

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Оперативно-тактичний ракетний комплекс створюють КБ "Південне" та багато українських підприємств. За словами Крола, готовність "Сапсану" можна оцінювати в 65-70%.

Він розповів, що на завершення розробки та закінчення виробництва дослідної складової комплексу потрібно близько 500 млн доларів. 

Ракетний комплекс матиме дальність 400 кілометрів та більше. 

Крол каже, що у довоєнні часи Україна могла б створювати 20 ракет для ОТРК на рік. За його словами, наразі частина робіт виконується за кордоном. 

Нагадаємо, Гаврилов заявив, що для того, щоб перемогти Росію, необхідне далекобійне високоточне озброєння. Україна йде вперед, РФ захищається, проте щоб наростити наші сили, нам потрібно мати зброю дальністю до 200 км.

Також ми писали, що Сухопутні війська ЗСУ показали, як працюють на фронті зенітні самохідні установки Gepard, які передала Німеччина. Вони допомагають ефективно нищити повітряні цілі РФ. 

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