Штурмовики С-25, характеристики, цена, история разработки

Российский самолет Су-25. Фото: росСМИ

Украинская армия продолжает успешную охоту на российскую авиацию на Донбассе. В выходные был сбит еще один штурмовик Су-25. Что известно об этих самолетах, когда они появились на вооружении кремлевской армии, использовала ли их Украина — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Очередной уничтоженный российский самолет

Во второй половине февраля украинские защитники устроили на фронте настоящий самолетопад, сбив неожиданно большое количество единиц военной авиации оккупационного контингента. Новини.LIVE писали о причинах, деталях и последствиях этого процесса.

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Одним из последствий этого стало существенное уменьшение авиационной активности российских войск в районе театра военных действий. Впрочем, полностью от использования самолетов оккупанты не отказались. За что и поплатились в конце прошлой недели.

Тогда, напомним, бойцы 110-й отдельной механизированной бригады сбили в небе над Донецкой областью российский самолет Су-25. Детали успешной атаки на эту единицу российской авиационной техники пока не сообщались. Давайте разберемся, что именно потеряла армия страны-агрессора 4 мая.

Причина появления Су-25

Для начала отметим, что Су-25 — это не просто советская разработка, но довольно древняя военная техника. Еще во время широкомасштабных военных учений "Днепр" в 1967 году командование вооруженных сил СССР было вынуждено признать, что нормального самолета-штурмовика для работы как над линией фронта, так и в ближнем тылу врага у них нет.

После этого стартовал процесс разработки, который дошел до определенного промежуточного результата в середине следующего десятилетия, когда появился первый прототип самолета, позже проиндексированного как Су-25.

Формально этот самолет поступил на вооружение ВС Советского Союза в 1981 году. Но впоследствии, уже после распада СССР, стало известно, что весной-летом 1980 эти самолеты, которых официально не было в составе военно-воздушных сил советской армии, активно участвовали в операции "Ромб" на территории Афганистана.

Афганская операция, которой официально не было

Фактически это были обычные испытания новых самолетов, но в настоящих боевых условиях, потому что Кремль фактически развязал войну против этой азиатской страны (как и в истории с Украиной, заявив, что это не война, а только введение на территорию Афганистана ограниченного контингента для помощи тамошней власти).

Известно, что из 100 вылетов Су-25 44 были боевыми. То есть активно участвовали в атаках на афганские оппозиционные формирования. В документах же они указывались как "испытательные". После этих испытаний было принято окончательное решение о серийном производстве Су-25.

А со следующего, 1981 года эти штурмовики официально поступили на вооружение советской армии. И с тех пор, как видим, в нынешние времена этот самолет активно используется сначала советской, а затем российской армией. Хотя уже в постсоветские времена эти самолеты начали заменять новыми Су-34, но большие потери в российско-украинской войне заставили минобороны РФ перейти к использованию и устаревших Су-25. Цена которых, помимо прочего, по неофициальным данным, сейчас составляет до 11 миллионов долларов.

Ракеты и бомбы для Су-25

Поскольку этот самолет является штурмовиком, то главная его добродетель — это оружие и боеприпасы, которые использует пилот Су-25. Прежде всего, это авиационная пушка ГШ-30-2 калибра 30 миллиметров. Оружие такого калибра успешно используется на театре военных действий нынешней войны — Новини.LIVE писали о том, как западные производители высоко оценивают свою наземную бронетехнику с подобным оружием, говорилось, в частности, о немецких системах ПВО Skynex.

Но, конечно, главной угрозой украинской армии и мирных городов Украины являются авиационные бомбы и ракеты, которые могут нести и запускать российские Су-25. И здесь следует отметить, что эти штурмовики успешно используют фугасные неуправляемые авиабомбы — от ФАБ-100 до ФАБ-500. (Цифра в индексе боеприпасов указывает на его вес.)

Кроме того, из Су-25 можно запускать неуправляемые авиационные ракеты. В основном это устаревшие образцы советского вооружения — от С-5 (использовались с 1955 года) до С-25 (на вооружении советской армии с 1975 года).

Есть и более серьезное, более современное оружие, которое запускают с борта С-25, точнее по модернизированному варианту Су-25СМ. Это управляемая ракета класса "воздух-воздух" Р-73. Эта ракета с инфракрасной системой наводки используется с 1983 года, дальность поражения Р-73 составляет до 40 километров. Для американских самолетов F-16, которые вскоре прибудут в Украину, непосредственной угрозы эти самолеты не будут нести.

А сами Су-25 являются одним из наиболее уничтожаемых образцов авиационной техники во время российско-украинской войны. И, к сожалению, речь идет не только о российских потерях. Впрочем, об этом мы поговорим в отдельном материале, посвященном участию советских самолетов-штурмовиков в нынешнем военном конфликте.