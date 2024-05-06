Штурмовики С-25, характеристики, ціна, історія розробки

Російський літак Су-25. Фото: росЗМІ

Українська армія продовжує успішне полювання на російську авіацію на Донбасі. На вихідних був збитий ще один штурмовик Су-25. Що відомо про ці літаки, коли вони з’явилися на озброєнні кремлівської армії, чи використовувала їх Україна – читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Черговий знищений російський літак

У другій половині лютого українські захисники влаштували на фронті справжній літакопад, збивши неочікувано велику кількість одиниць військової авіації окупаційного контингенту. Новини.LIVE писали про причини, деталі й наслідки цього процесу.

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Одним із наслідків цього стало значне зменшення авіаційної активності російських військ в районі театру воєнних дій. Втім, повністю від використання літаків окупанти не відмовилися. За що і поплатилися наприкінці минулого тижня.

Тоді, нагадаємо, бійці 110-ї окремої механізованої бригади збили у небі над Донецькою областю російський літак Су-25. Деталі успішної атаки на цю одиницю російської авіаційної техніки поки що не повідомлялося. Тож давайте розберемося, що саме втратила армія країни-агресора 4 травня.

Причина появи Су-25

Для початку відзначимо, що Су-25 – це не просто радянська розробка, а й досить давня військова техніка. Ще під час широкомасштабних військових навчань "Дніпро" в 1967 році командування збройних сил СРСР було змушене визнати, що нормального літака-штурмовика для роботи як над лінією фронту, так і у ближньому тилу ворога – у них немає.ї

Саме після цього стартував процес розробки, який дійшов до певного проміжного результату у середині наступного десятиліття, коли з’явився перший прототип літака, пізніше проіндексованого як Су-25.

Формально цей літак надійшов на озброєння ЗС Радянського Союзу 1981 року. Але згодом, уже після розпаду СРСР, стало відомо, що навесні-влітку 1980 року ці літаки, яких офіційно не було у складі військово-повітряних сил радянської армії, брали активну участь у операції "Ромб" на території Афганістану.

Афганська операція, якої офіційно не було

Фактично це були звичайні випробування нових літаків – але в справжніх бойових умовах, бо Кремль фактично розв’язав війну проти цієї азійської країни (як і в історії з Україною, заявивши, що це не війна, а лише введення на територію Афганістану обмеженого контингенту для допомоги тамтешній владі).

Відомо про те, що із 100 вильотів Су-25 – 44 були бойовими. Тобто брали активну участь у атаках на афганські опозиційні формування. У документах же вони вказувалися як "випробувальні". Після цих випробувань було ухвалене остаточне рішення про серійне виготовлення Су-25.

А з наступного, 1981 року, ці штурмовики офіційно надійшли на озброєння радянської армії. І з того часу, до, як бачимо, нинішніх часів цей літак активно використовується спочатку радянською, а потім російською армією. Хоча уже в пострадянські часи ці літаки почали замінювати на новіші Су-34, та великі втрати у російсько-українській війні змусили міноборони РФ перейти до використання і застарілих Су-25. Ціна яких, між іншим, за неофіційними даними зараз становить до 11 мільйонів доларів.

Ракети і бомби для Су-25

Оскільки цей літак є штурмовиком, то головна його чеснота – це зброя та боєприпаси, які використовує пілот Су-25. Перш за все, це авіаційна гармата ГШ-30-2 калібру 30 міліметрів. Зброя такого калібру успішно використовується на театрі воєнних дій нинішньої війни – Новини.LIVE писали про те, як західні виробники високо оцінюють свою наземну бронетехніку з подібною зброєю, йшлося, зокрема, про німецькі системи ППО Skynex.

Та, звісно, головною загрозою для української армії і мирних міст України є авіаційні бомби та ракети, які можуть нести і запускати російські Су-25. І тут варто відзначити, що ці штурмовики успішно використовують фугасні некеровані авіабомби – від ФАБ-100 до ФАБ-500. (Цифра в індексі боєприпасів вказує на його вагу.)

Крім того, з Су-25 можна запускати некеровані авіаційні ракети. В основному це застарілі зразки радянського озброєння – від С-5 (використовувалися з 1955 року) до С-25 (на озброєнні радянської армії з 1975 року).

Є і серйозніша, сучасніша зброя, яку запускають з борту С-25 – точніше, з модернізованого варіанту Су-25СМ. Це керована ракета класу "повітря-повітря" Р-73. Ця ракета із інфрачервоною системою наведення використовується з 1983 року, дальність ураження Р-73 становить до 40 кілометрів. Тож для американських літаків F-16, які невдовзі прибудуть до України, безпосередньої загрози ці літаки не нестимуть.

А самі Су-25 є одним із найчастіше знищуваних зразків авіаційної техніки під час російсько-української війни. І, на жаль, тут йдеться не тільки про російські втрати. Втім, про це ми поговоримо у окремому матеріалі, присвяченому саме участі радянських літаків-штурмовиків у нинішньому військовому конфлікті.