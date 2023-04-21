Суд РФ заочно арестовал главу украинской разведки Буданова: реакция главы ГУР

Глава украинской разведки Кирилл Буданов. Фото: ГУР Минобороны

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова по делу о теракте на Керченском мосту, ему предъявлено обвинение по четырем статьям. В свою очередь Буданов пообещал еще больше бороться с оккупантами.

Об этом сообщают российские СМИ и Буданов в комментарии "Украинской правде".

Читайте также:

Как отреагировал Буданов на свой арест

Буданов довольно ирочно отреагировал на решение Лефортовского суда Москвы и пообещал работать еще лучше над преступлениями оккупантов.

"Вы знаете, сколько времени уже работаю и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше", — сказал он

Напомним, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия больше всего выигрывает от масштабной утечки правительственных тайн США. По мнению главы украинской военной разведки, Россия надеется, что обнародование документов, в частности о контрнаступлении украинских военных, повредит отношениям между Украиной и США.