Суд РФ заочно заарештував главу української розвідки Буданова: реакція голови ГУР

Глава української розвідки Кирило Буданов. Фото: ГУР Міноборони

Лефортівський суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова у справі про теракт на Керченському мосту, йому звинувачено за чотирма статтями. Своєю чергою, Буданов пообіцяв ще більше боротися з окупантами.

Про це повідомляють російські ЗМІ та Буданов у коментарі "Українській правді".

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Буданов досить ірочно відреагував на рішення Лефортовського суду Москви й пообіцяв працювати ще краще над злочинами окупантів.

"Ви знаєте, скільки часу вже працюю і якось незручно було, що щодо мене жодних рішень там не було. Мені приємно. Це хороший показник нашої роботи, зобов'язуюсь працювати ще краще", — сказав він.

Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов вважає , що Росія найбільше виграє від масштабного витоку урядових таємниць США. На думку глави української військової розвідки, Росія сподівається, що оприлюднення документів, зокрема про контрнаступ українських військових, зашкодить відносинам між Україною та США.