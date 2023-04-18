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"Все идет по плану": Буданов рассказал о дальнейшей судьбе Крыма

18 апреля 2023 07:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Все идет по плану": Буданов рассказал о дальнейшей судьбе Крыма
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото: УП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

План Украины по освобождению оккупированного Крыма постепенно реализуется. ВСУ совсем скоро зайдут на полуостров.

Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью NV.

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Буданов еще раз подтвердил свой прогноз относительно того, что ВСУ зайдут в Крым уже весной этого года. По его словам, до конца весны 2023 года еще достаточно много времени. Впрочем, конкретики он избежал.

"У меня еще есть промежуток времени... У нас все идет по графику. Давайте посмотрим, как будут развиваться события в ближайшее время", — сказал Буданов, отметив, что других прогнозов по освобождению Крыма у него нет.

Напомним, недавно первый заместитель министра иностранных дел Украины, Эмина Джапарова, заявила, что для деоккупации Крыма Украине доступны оба пути — дипломатический и военный.

Она подчеркнула, что одной из важнейших побед в вопросе Крыма является признание международным сообществом того, что остров является интегральной и неотъемлемой частью Украины.

Кроме того, американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес сказал, что ВСУ могут освободить Крым от оккупантов уже до конца лета. И главным условием успешного наступления на Крым является предоставление Украине высокоточного оружия большой дальности.

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