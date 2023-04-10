Судья в россии проговорился о количестве атак на военкоматы после объявления мобилизации

Россияне более 70 раз пытались забрасывать военкоматы "коктейлями Молотова" / Фото: "Настоящее время"

В россии суд может отправить двух граждан за три бутылки "коктейля Молотова" за решетку на 19 лет. Всего в российской федерации в течение 2022 года после объявления частичной мобилизации было зафиксировано 77 попыток сжечь военкоматы.

Об этом сообщает российское издание ЕАН.

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Суд над "террористами"

В россии продолжается суд над двумя гражданами, бросившими три бутылки с зажигательной смесью в здание администрации города Бакал Челябинской области.

Обвинение заявило, что старший сержант Росгвардии и старшина МЧС, бросившие "коктейли Молотова" в админздание, — это террористическая организация, и требует для них по 19 лет лишения свободы.

Нападения на военкоматы

Во время судебного заседания судья Центрального окружного военного суда Артем Макаров оговорился о количестве подобных "террористических атак" на военкоматы в россии, совершенные после оглашения владимиром путиным частичной мобилизации.

Оказывается, только за 2022 год в россии было зафиксировано 77 таких случаев.

Напомним, с 1 апреля россияне не смогут удалять свои аккаунты из "Госуслуг" после анонса цифровых повесток. На сайте даже пропала кнопка удаления своего кабинета.

Также мы писали, что в россии уверяют, что вторую волну мобилизации проводить не планируют. В то же время в российском генштабе отмечают, что идет набор людей на службу по контракту для участия в войне против Украины.