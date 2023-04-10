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Суддя в росії обмовився про кількість атак на військкомати після оголошення мобілізації

10 квітня 2023 09:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни понад 70 разів намагалися закидати військкомати "коктейлями Молотова" / Фото: "Настоящее время"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В росії суд може відправити двох громадян за три пляшки "коктейлю Молотова" за ґрати на 19 років. Усього в російській федерації протягом 2022 року після оголошення часткової мобілізації було зафіксовано 77 спроб спалити військкомати.

Про це повідомляє російське видання ЕАН.

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Суд над "терористами"

В росії триває суд над двома громадянами, які кинули три пляшки із запалювальною сумішшю у будівлю адміністрації міста Бакал Челябінської області.

Обвинувачення заявило, що старший сержант Росгвардії та старшина МНС, які кинули "коктейлі Молотова" в адмінбудівлю — це терористична організація, і вимагає для них по 19 років позбавлення волі.

Напади на військкомати

Під час судового засідання суддя Центрального окружного військового суду Артем Макаров обмовився про кількість подібних "терористичних атак" на військкомати в росії, здійснені після оголошення володимиром путіним часткової мобілізації.

Виявляється, тільки за 2022 рік в росії було зафіксовано 77 таких випадків.

Нагадаємо, з 1 квітня росіяни не зможуть видаляти свої облікові записи з "Держпослуг" після анонсу цифрових повісток. На сайті навіть зникла кнопка видалення свого кабінету.

Також ми писали, що у росії запевняють, що другу хвилю мобілізації проводити не планують. Водночас у російському генштабі наголошують, що триває набір людей на службу за контрактом для участі у війні проти України.

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