Сумская область: двое раненых, повреждены дома, церковь и пожарная часть
В это воскресенье оккупанты 26 раз обстреляли приграничные территории Сумской области. В результате этих атак два человека получили ранения.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в Telegram.
Как сообщается, зафиксировано 104 взрыва. Обстрелы получили следующие общины:
- Белопольская,
- Великописаревская,
- Глуховская,
- Зноб-Новгородская,
- Краснопольская,
- Миропольская,
- Новослободская,
- Шалыгинская,
- Юнаковская.
Белопольское общество: зафиксирован артиллерийский обстрел (САУ) — 8 взрывов и минометный обстрел — 2 взрыва.
Великописаревская община: совершено 18 взрывов из артиллерии и 3 взрыва из минометов. В результате одного из минометных обстрелов поврежден 1 частный дом, гараж с автомобилем и газовая труба.
Глуховская община: совершен артиллерийский обстрел — 9 взрывов.
Зноб-Новгородская община: враг бил из артиллерии — 28 взрывов. В результате повреждены 7 частных домов, линия электропередач, церковь, пожарно-спасательная часть, ранены 2 гражданских лица.
Напомним, 4 июня, российские кафиры снова обстреляли Харьковскую область. В результате вражеской атаки погибли и ранены. Российские войска атаковали город Волчанск. В результате обстрела погибли две мирные жительницы 62 и 74 лет. К тому же, они повредили жилые дома.