Сумская область: двое раненых, повреждены дома, церковь и пожарная часть

Разрушение в Сумской области. Фото: Сумская областная военная администрация

В это воскресенье оккупанты 26 раз обстреляли приграничные территории Сумской области. В результате этих атак два человека получили ранения.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в Telegram.

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Как сообщается, зафиксировано 104 взрыва. Обстрелы получили следующие общины:

Белопольская,

Великописаревская,

Глуховская,

Зноб-Новгородская,

Краснопольская,

Миропольская,

Новослободская,

Шалыгинская,

Юнаковская.

Белопольское общество: зафиксирован артиллерийский обстрел (САУ) — 8 взрывов и минометный обстрел — 2 взрыва.

Великописаревская община: совершено 18 взрывов из артиллерии и 3 взрыва из минометов. В результате одного из минометных обстрелов поврежден 1 частный дом, гараж с автомобилем и газовая труба.

Глуховская община: совершен артиллерийский обстрел — 9 взрывов.

Зноб-Новгородская община: враг бил из артиллерии — 28 взрывов. В результате повреждены 7 частных домов, линия электропередач, церковь, пожарно-спасательная часть, ранены 2 гражданских лица.

Напомним, 4 июня, российские кафиры снова обстреляли Харьковскую область. В результате вражеской атаки погибли и ранены. Российские войска атаковали город Волчанск. В результате обстрела погибли две мирные жительницы 62 и 74 лет. К тому же, они повредили жилые дома.