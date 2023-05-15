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Сунак сообщил, когда Британия начнет готовить украинских летчиков на F-16

15 мая 2023 12:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Сунак сообщил, когда Британия начнет готовить украинских летчиков на F-16
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: Reuters/Henry Nicholls
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Британская армия летом начнет готовить украинских летчиков. Эта программа подготовки связана с идеей предоставления Воздушным силам ВСУ самолетов F-16.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

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Военная поддержка Великобритании

Риши Сунак во время встречи с Владимиром Зеленским сделал заявление о продлении военной помощи Украине.

Он отметил, что эта помощь должна обеспечить сильнейшие позиции Украины для продолжительного мира.

"Военная техника, которую мы предоставляем, должна быть подкреплена обучением, экономической поддержкой, резкими санкциями против режима Путина и долгосрочными гарантиями безопасности, чтобы суверенитет Украины никогда больше не нарушался таким образом", заверил премьер-министр Великобритании.

Самолеты F-16 для Украины

Риши Сунак сообщил, что в Британии стартует процесс подготовки военнослужащих ВС ВС Украины.

"Этим летом мы приступим к начальному этапу полета для ряда украинских пилотов, чтобы они могли получить базовую подготовку. Это позволит адаптировать программу, которую используют британские пилоты, чтобы предоставить украинцам навыки пилотирования для использования различных типов самолетов", заверил британский премьер-министр.

Это обучение, конкретизировал Сунак, напрямую связано с усилием Великобритании по передаче Вооруженным силам Украины боевых самолетов F-16.

Напомним, в конце апреля министр обороны Украины Алексей Резников поделился мнениями, почему западные партнеры затягивают предоставление Украине самолетов F-16. Проблема, по словам Резникова, возникает в их поддержке после эксплуатации.

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