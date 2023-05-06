Повітряні сили розповіли про успіхи роботи за добу

Пілот Повітряних сил ЗСУ України. Фото: zsu.gov.ua

Повітряні сили ЗС України розповіли про успішне збиття "Шахедів" та ракети "Кинджал" за минулу добу. Росія атакувала з південного напрямку.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Противник атакував зі східного узбережжя Азовського моря. Росіяни застосували вісім ударних дронів "Shahed-136/131". Усі знищено силами та засобами Повітряного командування "Схід", йдеться в повідомленні.

Також зʼявилась офіційна інформація про збиття ракети "Кинджал".

"Також оприлюднюємо інформацію щодо нічної атаки 4 травня! Близько 2.30 у небі Київщини ЗРК "Patriot" знищено аеробалістичну ракету Х-47 "Кинджал", запущену із МіГ-31К з території Росії. Ще раз наголошуємо — військовим керівництвом було прийнято рішення не оприлюднювати інформацію про збиття Х-47 "Кинджал" системою "Patriot" ОДРАЗУ. Причини цілком зрозумілі. На все свій час!", — заявили в Повітряних силах ЗСУ України.

Раніше ми писали про те, що Повітряні сили України остаточно підтвердили факт збиття гіперзвукової ракети "Кинджал" над Київською областю. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук.

Нагадаємо, у ніч на 4 травня у Defence Express заявили про успішне перехоплення ракети Х-47 "Кинжал" у повітряному просторі над Києвом. Офіційне повідомлення від Київської міської військової адміністрації також вказало на наявність інших ракет, можливо балістичного типу, в атаці, яка включала дрони-камікадзе Shahed.

Пізніше речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував інформацію про те, що у ніч проти 4 травня у небі над Києвом збили російську балістичну ракету.