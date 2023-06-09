Уничтожена Каховская ГЭС. Фото: MAXAR

В США заявили, что спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед ее разрушением. Аналитики американской разведки склоняются к тому, что за разрушением стоит Россия.

Об этом сообщает The New York Times.

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Издание сообщает, что спутники, оснащенные инфракрасными датчиками, обнаружили признаки тепла, соответствующего сильному взрыву непосредственно перед обвалом дамбы, что привело к огромным паводковым водам по течению.

"Аналитики американской разведки подозревают, что за разрушением дамбы стоит Россия, сказал высокопоставленный чиновник администрации на условиях анонимности, чтобы обсудить оперативные детали. Но он добавил, что разведывательные службы США до сих пор не имеют никаких убедительных доказательств ответственных", — говорится в NYT.

Отмечается, что представитель администрации не исключил возможность того, что предыдущие повреждения дамбы или рост давления воды могли способствовать обвалу, но американские чиновники считают, что взрыв, преднамеренный или случайный, был вероятным поводом.

Что говорят сейсмологи

Норвежские сейсмологи 6 июня зафиксировали вблизи Каховской ГЭС сигналы, свидетельствующие о взрывах. Это произошло в 02:54 по Киеву, сообщает NORSAR.

Отмечается, что время и место совпадают с сообщениями в СМИ об обрушении Каховской дамбы.

Напомним, Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российских оккупантов, которые признаются, что это россияне взорвали Каховскую ГЭС.

В телефонном разговоре российские оккупанты рассказали, что захватчики хотели шантажировать Украину подрывом дамбы, но нечаянно устроили техногенную катастрофу.