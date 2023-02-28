Спутниковая компания Китая предоставляла аэрофотосъемки наемникам ЧВК "Вагнер"
Китайская спутниковая компания Spacety предоставляла аэрофотосъемки российским наемникам ЧВК "Вагнер". Сейчас она внесена в черный список.
Об этом сообщает Sky News.
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Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбирк сообщил об этом во время слушаний в Конгрессе утром, 28 февраля. Китайская космическая компания базируется в Пекине. Она также имеет международную штаб-квартиру в Люксембурге. Spacety специализируется на малых спутниках и спутниковых услугах.
Ранее компания заявляла, что соблюдает международные санкции против рф и не поддерживает с ней связи.
Напомним, представитель Государственного департамента США Нед Прайс выразил свою обеспокоенность возможностью предоставления Китаем рф летальной помощи для использования в Украине, считая это шагом, который может иметь трагические последствия для народа Украины. Он также отметил, что это будет явным сигналом для других стран по поводу лживости заявлений Китая о нейтралитете в конфликте и может вызвать у них вопросы политики Пекина.
Также мы писали, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что позиция Китая по мирному урегулированию является хорошим сигналом, однако сейчас необходимо следить за действиями КНР.
Добавим, американская разведка считает, что Китай ведет переговоры с россией по поставкам летального оружия. Пока окончательного решения нет, но такие дискуссии ведутся.