Супутникова компанія Китаю надавала аерофотознімки найманцям ПВК "Вагнер"
Китайська супутникова компанія Spacety надавала аерофотознімки російським найманцям ПВК "Вагнер". Наразі вона внесена до чорного списку.
Про це повідомляє Sky News.
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Помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніел Крітенбірк повідомив про це під час слухань у Конгресі зранку, 28 лютого. Китайська космічна компанія базується у Пекіні. Вона також має міжнародну штаб-квартиру в Люксембурзі. Spacety спеціалізується на малих супутниках та супутникових послугах.
Раніше компанія заявляла, що дотримується міжнародних санкцій проти рф та не підтримує з нею зв'язки.
Нагадаємо, представник Державного департаменту США Нед Прайс висловив своє занепокоєння можливістю надання Китаєм рф летальної допомоги для використання в Україні, вважаючи це кроком, який може мати трагічні наслідки для народу України. Він також зазначив, що це буде явним сигналом для інших країн щодо брехливості заяв Китаю про нейтралітет у конфлікті та може викликати у них питання щодо політики Пекіна.
Також ми писали, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що позиція Китаю щодо мирного врегулювання є добрим сигналом, проте зараз необхідно стежити за діями КНР.
Додамо, американська розвідка вважає, що Китай веде перемовини із росією щодо постачання летальної зброї. Наразі остаточного рішення немає, але такі дискусії ведуться.