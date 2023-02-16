Сергей Гайдай о ситуации в Луганской области: что происходит в регионе

Сватово, Кременная, Белогоровка: Гайдай рассказал о самых тяжелых участках фронта
Самыми тяжелыми участками фронта на востоке страны сейчас являются три населенных пункта — Сватово, Кременная, Белогоровка. Ситуация там меняется каждый день, порой враг делает паузу, но чаще всего атакует из разного оружия.
Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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"Сейчас ситуация у нас достаточно напряженная, обострилась она последние пару недель. Именно сейчас наблюдается активизация боевых действий со стороны Донецкой области. Там постоянные атаки, авиаудары, обстрелы территорий из тяжелых калибров. Если брать три направления — Сватово, Кременная и Белогоровка, то направление Кременная-Лиман наиболее тяжелое", — сказал Гайдай.
По словам военных, ситуация тяжелая, но контролируемая. Но, как отметил председатель Луганской ОВА, она может измениться в любой день.
"Были ситуации, когда российские оккупационные войска немного продвинулись вперед, а на следующий день их сильно разбили. Был день паузы, а затем они снова начинали свои наступления" , — добавил Гайдай.
Напомним, глава Луганской ОВА предупреждал, что российские оккупационные войска готовятся к круглосуточным атакам на Луганщину. Для этого захватчики привезли много техники и личного состава.