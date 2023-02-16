Сергій Гайдай про ситуацію на Луганщині: що відбувається в регіоні

Сватове, Кремінна, Білогорівка: Гайдай розповів про найважчі ділянки фронту
Найважчими ділянками фронту сході країни зараз є три населені пункти – Сватове, Кремінна, Білогорівка. Ситуація там змінюється щодня, деколи ворог робить паузу, але частіше за все атакує з різної зброї.
Про це ексклюзивно для Новини.LIVE розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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"Наразі ситуація у нас достатньо напружена, загострилася вона останні пару тижнів. Саме зараз спостерігається активізація бойових дій з боку Донецької області. Там постійні атаки, авіаудари, обстріли територій із важких калібрів. Якщо брати три напрямки — Сватове, Кремінна і Білогорівка, то напрямок Кремінна-Лиман найбільш важкий", — сказав Гайдай.
За словами військових, ситуація важка, але контрольована. Та як зазначив голова Луганської ОВА, вона може змінитися в будь-який день.
"Були ситуації, коли російські окупаційні війська трохи просунулися вперед, а на наступний день їх потужно розбили. Був день паузи, а потім вони знову починали свої наступи”, — додав Гайдай.
Нагадаємо, очільник Луганської ОВА попереджав, що російські окупаційні війська готуються до цілодобових атак на Луганщину. Для цього загарбники завезли багато техніки та особового складу.