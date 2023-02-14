Росія за час війни убила 461 неповнолітнього українця

У Лимані російські снаряди поранили 14-річного хлопчика: за час війни росіяни убили майже 500 українських дітей
Усього з початку війни російські окупаційні війська убили 461 неповнолітнього українця. Поранення отримали понад 900 дітей.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
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Загиблі українські діти
За інформацією ювенальних прокурорів, з початку війни в Україні загинула 461 дитина.
Поранення різного ступеню тяжкості отримали 923 неповнолітні українці.
Так, 13 лютого у Лимані під час чергового обстрілу міста російськими окупантами був поранений 14-річний хлопчик.
Депортація неповнолітніх
За час війни було депортовано до росії 16 207 неповнолітні українці.
Вважаються зниклими безвісти 345 українських дітей.
На щастя, вдалося повернути 307, а знайти 9719 юних українців.
У яких регіонах українські діти постраждали найбільше
Найбільша кількість неповнолітніх українців постраждало від дій російської армії у Донецькій області (444).
Також велика кількість постраждалих зафіксована в інших областях Півдня, Сходу і Півночі України:
- Харківська область — 272;
- Київська — 123;
- Херсонська — 87;
- Запорізька — 84;
- Миколаївська — 83;
- Чернігівська — 68;
- Луганська — 66;
- Дніпропетровська — 64.
Удари по освітній системі України
Бомбардування та обстріли збройними силами рф території України пошкодили 3 126 закладів освіти.
338 з них було зруйновано повністю.
Нагадаємо, що 3 лютого в Ізюмі семеро підлітків підірвалися на фрагменті протипіхотної міни "пелюстка". Внаслідок вибуху всі діти отримали осколкові поранення.
Фото: ЮНІСЕФ