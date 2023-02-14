Росія за час війни убила 461 неповнолітнього українця

Росіяни депортували з окупованих територій України понад 16 тисяч дітей

Усього з початку війни російські окупаційні війська убили 461 неповнолітнього українця. Поранення отримали понад 900 дітей.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Загиблі українські діти

За інформацією ювенальних прокурорів, з початку війни в Україні загинула 461 дитина.

Поранення різного ступеню тяжкості отримали 923 неповнолітні українці.

Так, 13 лютого у Лимані під час чергового обстрілу міста російськими окупантами був поранений 14-річний хлопчик.

Депортація неповнолітніх

За час війни було депортовано до росії 16 207 неповнолітні українці.

Вважаються зниклими безвісти 345 українських дітей.

На щастя, вдалося повернути 307, а знайти 9719 юних українців.

У яких регіонах українські діти постраждали найбільше

Найбільша кількість неповнолітніх українців постраждало від дій російської армії у Донецькій області (444).

Також велика кількість постраждалих зафіксована в інших областях Півдня, Сходу і Півночі України:

Харківська область — 272;

Київська — 123;

Херсонська — 87;

Запорізька — 84;

Миколаївська — 83;

Чернігівська — 68;

Луганська — 66;

Дніпропетровська — 64.

Удари по освітній системі України

Бомбардування та обстріли збройними силами рф території України пошкодили 3 126 закладів освіти.

338 з них було зруйновано повністю.

Нагадаємо, що 3 лютого в Ізюмі семеро підлітків підірвалися на фрагменті протипіхотної міни "пелюстка". Внаслідок вибуху всі діти отримали осколкові поранення.

Фото: ЮНІСЕФ