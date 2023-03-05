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"Мир достаточно силен, чтобы наказать рф": Зеленский обратился к украинцам

5 марта 2023 20:53
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Россия обязательно будет наказана за преступления в Украине, — Зеленский
В Украине продолжается 375-й день полномасштабного вторжения россии
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Президент Украины заявил, что все российские убийцы, каждый организатор этой агрессии будет наказан. По словам Зеленского, это не просто мечта, это уже работа, которая ведется.

Об этом украинский гарант заявил во время вечернего обращения.

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Президент подчеркнул, что украинские и мировые институции уже работают, чтобы восстановить справедливость в мире и наказать россию за военные преступления.

"Мир достаточно силен, чтобы наказать россию за войну. И мы дадим миру достаточную смелость и достаточный инструментарий, чтобы наказание произошло. Еженедельно добавляется уверенности в этом", — заявил Зеленский.

Также Президент вспомнил еще один важный шаг, который сделала Украина на этой неделе — это начало подготовки к следующему отопительному сезону. Зеленский рассказал, что уже сейчас власти прорабатывают все сценарии, чтобы подойти к следующей зиме готовыми к любой угрозе.

Кроме того, Президент рассказал о дипломатических договоренностях Украины за текущую неделю.

"Обновлены контакты на самом высоком уровне с Бразилией. Говорил с новым Президентом Швейцарии. А еще — Нидерланды, Латвия, Эстония, Европарламент и другие структуры Евросоюза. Со всеми ими за неделю есть новые договоренности, новое движение к нашим общим целям, новый потенциал сотрудничества", — заявил Зеленский.

Напомним, ранее Президент поделился кадрами из самых горячих точек Украины.

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