Росію обов’язково буде покарано за злочини в Україні, — Зеленський

"Світ достатньо сильний, аби покарати рф": Зеленський звернувся до українців
Президент України заявив, що всіх російських вбивць, кожного організатора цієї агресії буде покарано. За словами Зеленського, це не просто мрія — це вже робота, яка ведеться.
Про це український гарант заявив під час вечірнього звернення.
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Президент наголосив, що українські та світові інституції вже працюють, аби відновити справедливість у світі та покарати росію за воєнні злочини.
"Світ достатньо сильний, щоб покарати росію за війну. І ми дамо світу достатню сміливість і достатній інструментарій, щоб покарання відбулося. Щотижня додається впевненості в цьому", — заявив Зеленський.
Також Президент згадав ще один важливий крок, який зробила Україна цього тижня, — це початок підготовки до наступного опалювального сезону. Зеленський розповів, що вже зараз влада опрацьовує всі сценарії, аби підійти до наступної зими готовими до будь-якої загрози.
Окрім того, Президент розповів про дипломатичні домовленості України за цей тиждень.
"Поновлено контакти на найвищому рівні з Бразилією. Говорив з новим Президентом Швейцарії. А ще — Нідерланди, Латвія, Естонія, Європарламент та інші структури Євросоюзу. З усіма ними за тиждень є нові домовленості, новий рух до наших спільних цілей, новий потенціал співпраці", — заявив Зеленський.
Нагадаємо, раніше Президент поділився кадрами з найгарячіших точок України.