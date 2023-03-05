"Кожне життя важливе": Зеленський поділився фото з гарячих точок війни

Зеленський оприлюднив фото з фронту

Президент України Володимир Зеленський показав фото, як українці щодня борються за свою землю у загарбницькій повномасштабній війні, яку розв'язала росія. За словами глави держави, Україна захищає не лише незалежність і міжнародний порядок.

Відповідні фото Володимир Зеленський опублікував у Telegram.

"Будь ласка, пам’ятайте — що саме дозволяє нам бути об’єднаними зараз, об’єднаними заради справедливості. Every person matters. Кожна людина має значення, кожне життя важливе. Слава всім, хто захищає Україну і міжнародний порядок на юридичному фронті! Слава всім, хто зараз у бою за Україну!" — написав глава держави.

Нагадаємо, 4 березня Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Львові з очільницею Європейського парламенту Робертою Мецолою.

Разом вони зустрілись зі студентами Львівських вишів, де Зеленський розповів, як Україна житиме поруч з росією після війни.

Згодом вони домовилися, що Зеленський та Мецола підпишуть угоду про створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії рф.

Додамо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський показав фото, як ЗСУ виборюють перемогу для України.

Фото: Володимир Зеленський/ Telegram