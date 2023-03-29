"Мир увидел правду о рф": Зеленский показал ужасающие кадры зверств оккупантов

Война в Украине

В марте прошлого года украинские силы освобождали села и города Киевщины от российских захватчиков. Тогда мировое сообщество впервые узнало о страшных последствиях военных преступлений россии.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал серию фотографий из освобожденных населенных пунктов, демонстрируя ужасы, вызванные российской агрессией.

Ужасающие кадры

Зеленский подчеркнул, что все военные преступники россии должны быть наказаны:

"Ужасные кадры, которые навсегда ранили наши души и сердца. Год назад мир увидел правду о россии. О том, что она несет только застенки, расстрелы, мародерство. Все российские убийцы, каждый организатор этой агрессии, все, кто обеспечивает войну против нашего государства и террор против наших людей, должны быть наказаны. Мы не сомневаемся, что они понесут ответственность. Мы не сомневаемся, что шаг за шагом очистим нашу землю от этого зла".

Международный уголовный суд может осудить российского президента владимира путина за все, кроме агрессии против Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что путина следует судить с помощью специального трибунала.

После решения Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест российского лидера владимира путина, Украина не может допустить никаких компромиссов с россией. Ведь именно путин несет ответственность за тяжкие военные преступления на территории Украины.

Напомним, что российский суд в Сочи подтвердил приговор украинскому гражданину Станиславу Стеценко (Худолею), вынесенный оккупированным Крымом, к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж в пользу ВСУ.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обвинил россию в нарушении прав человека на оккупированной территории, где происходят незаконные обыски, задержания и судебные процессы над украинцами.

По данным правозащитников, не менее 16 украинских граждан содержатся под стражей по обвинениям в шпионаже и диверсиях. Среди них Владислав Есипенко, Галина Довгополая, Иван Яцкин, Дмитрий Штыбликов, Евгений Петрушин. Они получили длительные сроки заключения, находятся в тяжелых условиях, без медицинской помощи и под постоянным психологическим давлением.

В феврале стало известно о смерти украинского политзаключенного Константина Ширинга в российской колонии из-за отсутствия медпомощи. Лубинец направил запрос к Уполномоченному по правам человека в рф татьяне москальковой, получив неопределенный ответ.