"Світ побачив правду про рф": Зеленський показав жахливі кадри звірств окупантів

Війна в Україні

Торік у березні українські сили звільняли села та міста Київщини від російських загарбників. Тоді світова спільнота вперше дізналася про страшні наслідки воєнних злочинів росії.

Президент України Володимир Зеленський опублікував серію фотографій зі звільнених населених пунктів, демонструючи жахи, спричинені російською агресією.

Жахливі кадри

Зеленський підкреслив, що всі військові злочинці росії мають бути покарані:

"Жахливі кадри, які назавжди поранили наші душі та серця. Рік тому світ побачив правду про росію. Про те, що вона несе лише катівні, розстріли, мародерство. Усі російські вбивці, кожен організатор цієї агресії, всі, хто забезпечує війну проти нашої держави і терор проти наших людей, повинні бути покарані. Ми не сумніваємося, що вони відповідатимуть. Ми не сумніваємося, що крок за кроком очистимо нашу землю від цього зла".

Міжнародний кримінальний суд може засудити російського президента володимира путіна за все, крім агресії проти України. Глава МЗС України Дмитро Кулеба стверджує, що путіна слід судити за допомогою спеціального трибуналу.

Після рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт російського лідера володимира путіна Україна не може допустити жодних компромісів з росією. Адже саме путін несе відповідальність за тяжкі воєнні злочини на території України.

Нагадаємо, що російський суд у Сочі підтвердив вирок українському громадянину Станіславу Стеценку (Худолею), винесений окупованим Кримом, до 12 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство на користь ЗСУ.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звинуватив росію у порушенні прав людини на окупованій території, де відбуваються незаконні обшуки, затримання та судові процеси над українцями.

За даними правозахисників, не менше 16 українських громадян утримуються під вартою за звинуваченнями у шпигунстві та диверсіях. Серед них Владислав Єсипенко, Галина Довгопола, Іван Яцкін, Дмитро Штибліков, Євген Петрушин. Вони отримали тривалі терміни ув'язнення, перебувають у важких умовах, без медичної допомоги та під постійним психологічним тиском.

У лютому стало відомо про смерть українського політв'язня Костянтина Ширінга у російській колонії через відсутність медичної допомоги. Лубінець направив запит до Уповноваженого з прав людини у рф тетяни москалькової, отримавши невизначену відповідь.