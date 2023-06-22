Мир найдет способ ликвидировать Путина, если он продолжит угрожать ядерным оружием, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Путин небезопасен для мира еще с 2014 года. Если он не перестанет угрожать всем ядерным оружием, то мир найдет способ ликвидировать российского диктатора.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

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Зеленский отметил, что президент РФ Владимир Путин небезопасен для Украины еще с 2014 года, когда он оккупировал первые территории. Однако он стал еще более опасным после полномасштабного вторжения в 2022 году.

"Если он говорит об использовании ядерного оружия, прогнозов здесь никто вам стопроцентных не даст. Я могу сказать свое мнение. Я считаю, что он боится за свою жизнь. Я считаю, что если он не прекратит угрожать миру ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности. Это очень опасно, поэтому он осторожно делает эти месседжи", — отметил украинский президент.

Глава государства также подчеркнул, что опасно то, что он на территорию Беларуси транспортировал соответствующее оружие. Но все это опасность более политическая, и более медийная и более информационная.

"Я не считаю, что он сегодня это (применить ядерное оружие. — Ред.) готов сделать, потому что думает о своей жизни. Он очень его любит. По крайней мере, мне так кажется", — сказал Зеленский.

Напомним, недавно советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк резко заявил, "как только рука Путина потянется к ядерному оружию — оно будет отсечено".