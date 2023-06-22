Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Світ знайде спосіб ліквідувати Путіна, якщо він продовжить погрожувати ядерною зброєю, — Зеленський arrow

Світ знайде спосіб ліквідувати Путіна, якщо він продовжить погрожувати ядерною зброєю, — Зеленський

22 червня 2023 15:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Світ знайде спосіб ліквідувати Путіна, якщо він продовжить погрожувати ядерною зброєю, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Путін небезпечний для світу ще з 2014 року. Якщо він не припинить погрожувати усім ядерною зброєю, то світ знайде спосіб ліквідувати російського диктатора.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.

Читайте також:

Чи готовий Путін застосувати ядерну зброю

Зеленський зазначив, що президент РФ Володимир Путін небезпечний для України ще з 2014 року, коли він окупував перші території. Проте він став ще небезпечнішим після повномасштабного вторгнення у 2022 році.

"Якщо він говорить про використання ядерної зброї, прогнозів тут ніхто вам стовідсоткових не дасть. Я можу сказати свою думку. Я вважаю, що він боїться за своє життя. Я вважаю, що якщо він не припинить погрожувати світу ядерною зброєю, світ знайде формат, як позбавити його життєдіяльності. Це дуже небезпечно, і тому він обережно робить ці меседжі", — зазначив український президент.

Глава держави також наголосив, що небезпечним є те, що він на територію Білорусі транспортував відповідну зброю. Але все це небезпека більш політична, і більш медійна, і більш інформаційна.

"Я не вважаю, що він на сьогодні це (застосувати ядерну зброю. — Ред.) готовий зробити, тому що думає про своє життя. Він дуже його любить. Принаймні, мені так здається", — сказав Зеленський. 

Нагадаємо, нещодавно радника керівника Офісу Президента Михайло Подоляк різко заявив, "як тільки рука Путіна потягнеться до ядерної зброї — її буде відтято".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

None

РФ готує теракт на Запорізькій АЕС, — Зеленський

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB