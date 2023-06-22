Світ знайде спосіб ліквідувати Путіна, якщо він продовжить погрожувати ядерною зброєю, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Путін небезпечний для світу ще з 2014 року. Якщо він не припинить погрожувати усім ядерною зброєю, то світ знайде спосіб ліквідувати російського диктатора.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.

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Зеленський зазначив, що президент РФ Володимир Путін небезпечний для України ще з 2014 року, коли він окупував перші території. Проте він став ще небезпечнішим після повномасштабного вторгнення у 2022 році.

"Якщо він говорить про використання ядерної зброї, прогнозів тут ніхто вам стовідсоткових не дасть. Я можу сказати свою думку. Я вважаю, що він боїться за своє життя. Я вважаю, що якщо він не припинить погрожувати світу ядерною зброєю, світ знайде формат, як позбавити його життєдіяльності. Це дуже небезпечно, і тому він обережно робить ці меседжі", — зазначив український президент.

Глава держави також наголосив, що небезпечним є те, що він на територію Білорусі транспортував відповідну зброю. Але все це небезпека більш політична, і більш медійна, і більш інформаційна.

"Я не вважаю, що він на сьогодні це (застосувати ядерну зброю. — Ред.) готовий зробити, тому що думає про своє життя. Він дуже його любить. Принаймні, мені так здається", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно радника керівника Офісу Президента Михайло Подоляк різко заявив, "як тільки рука Путіна потягнеться до ядерної зброї — її буде відтято".