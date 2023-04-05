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Всемирный банк: разминирование Украины обойдется в 37,4 млрд долларов

5 апреля 2023 04:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Иллюстративное фото
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Полный комплекс работ по гуманитарному разминированию Украины, по оценке Всемирного банка, обойдется в 37,4 млрд долларов. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, только потребности на текущий год достигают более 397 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Урядового портала.

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Денис Шмигаль уточнил, что потребности на текущий год составляют более 397 млн долларов. В настоящее время к разминированию привлечено 16 млн долларов международной технической помощи.

"Призываем партнеров к активному взаимодействию. В частности, перспективен формат патроната стран G7 над заминированными украинскими регионами. Ведь гуманитарное разминирование будет способствовать возвращению жизни на деоккупированные территории. И позволит реализовывать другие проекты восстановления, в частности критической и транспортной инфраструктуры", — подчеркнул глава правительства.

При этом Денис Шмигаль добавил, что лидерами поддержки гуманитарного разминирования являются Европейский Союз, США, Канада и Япония.

Напомним, в Японии создали технологию, которая ищет мины с высокой точностью. Эта технология может способствовать более эффективному выявлению и обезвреживанию противопехотных мин и уменьшить количество ежегодных смертей от подземных взрывчаток. 

 

 

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