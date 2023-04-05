Світовий банк: розмінування Україні обійдеться у 37,4 млрд доларів
Повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування України, за оцінкою Світового банку, буде коштувати 37,4 млрд доларів. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, лише потреби на поточний рік сягають понад 397 млн доларів.
Про це йдеться в повідомленні Урядового порталу.
Денис Шмигаль уточнив, що потреби на поточний рік сягають понад 397 млн доларів. Наразі до розмінування залучено 16 млн доларів міжнародної технічної допомоги.
"Закликаємо партнерів до активної взаємодії. Зокрема, перспективним є формат патронату країн G7 над замінованими українськими регіонами. Адже гуманітарне розмінування сприятиме поверненню життя на деокуповані території. І дозволить реалізовувати інші проекти відновлення, зокрема критичної та транспортної інфраструктури", — підкреслив очільник уряду.
При цьому Денис Шмигаль додав, що лідерами в підтримці гуманітарного розмінування є Європейський Союз, США, Канада та Японія.
Нагадаємо, в Японії створили технологію, яка шукає міни з високою точністю. Ця технологія може сприяти більш ефективному виявленню та знешкодженню протипіхотних мін і зменшити кількість щорічних смертей від підземних вибухівок. Японська компанія заявила, що прагне надати урядам і міжнародним організаціям послуги з прогнозування наземних мін ШІ до березня 2024 року.