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Світовий банк: розмінування Україні обійдеться у 37,4 млрд доларів

5 квітня 2023 04:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ілюстративне фото
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування України, за оцінкою Світового банку, буде коштувати 37,4 млрд доларів. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, лише потреби на поточний рік сягають понад 397 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні Урядового порталу.

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Денис Шмигаль уточнив, що потреби на поточний рік сягають понад 397 млн доларів. Наразі до розмінування залучено 16 млн доларів міжнародної технічної допомоги.

"Закликаємо партнерів до активної взаємодії. Зокрема, перспективним є формат патронату країн G7 над замінованими українськими регіонами. Адже гуманітарне розмінування сприятиме поверненню життя на деокуповані території. І дозволить реалізовувати інші проекти відновлення, зокрема критичної та транспортної інфраструктури", — підкреслив очільник уряду.

При цьому Денис Шмигаль додав, що лідерами в підтримці гуманітарного розмінування є Європейський Союз, США, Канада та Японія.

Нагадаємо, в Японії створили технологію, яка шукає міни з високою точністю. Ця технологія може сприяти більш ефективному виявленню та знешкодженню протипіхотних мін і зменшити кількість щорічних смертей від підземних вибухівок. Японська компанія заявила, що прагне надати урядам і міжнародним організаціям послуги з прогнозування наземних мін ШІ до березня 2024 року.

 

 

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