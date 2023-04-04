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Мер Мелітополя розповів, як росіяни у страху перед наступом ЗСУ "засівають" мінні поля

4 квітня 2023 19:38
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Для мінування територій окупанти використовують гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Окупанти Запорізької області готуються до оборони. Вони створюють мінні загородження, наражаючи на небезпеку цивільне населення. 

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров

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Де відбувається мінування 

За інформацією Федорова, росіяни мінують поля між Михайлівкою та Орлянським на півночі окупованої частини Запорізької області. 

Мінування територій Запорізької області

Як зазначив міський голова Мелітополя, місцеві жителі помітили в полях гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3. Він наголосив, що така техніка за один раз протягом 10-20 хвилин може "засіяти" протитанковими мінами смугу завдовжки 1-2 кілометри.

"В той час, коли наші аграрії засівали на українських полях високоякісну пшеницю, терористи-окупанти можуть сіяти тільки ненависть і страх. Проте рашисти мають всі шанси самі стати добривом для наступного врожаю", — додав Федоров. 

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що у окупованому Мелітополі колаборанти змушені переховуватися, налякані українськими партизанами. А глава окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький, який буває у місті тільки час від часу, їздить по Мелітополю в машині "швидкої".

Також повідомлялося, що у Мелітопольському районі спостерігаються панічні настрої серед окупантів та колаборантів. Поплічники росії уже були проінструктовані щодо "евакуації". 

Також раніше на Запорізькому напрямку були зафіксовані випадки, коли росіяни відправляли цивільних до українських позицій через мінні загородження. Таким чином окупанти вивчали варіанти проходження через мінні загородження. 

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