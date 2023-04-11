Своих бросают: Лубинец заявил, что россия отказывается от возвращения своих солдат из Украины

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что россия не хочет возвращать домой своих граждан. В Москве уже два месяца не согласны на обмен.

Об этом Лубинец рассказал в своем Telegram-канале.

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По его словам, рф демонстрирует, как "ценит" и "беспокоится" о коллаборантах с временно оккупированных территорий Украины, однако совсем не думает о возвращении домой своих граждан.

"В течение 2-х месяцев российская сторона не соглашается на возвращение предложенных Киевом для обмена российских граждан", — сообщил Лубинец.

Он написал несколько имен россиян, которых Москва не хочет возвращать домой:

Будка Игорь Алексеевич;

Елетин Денис Александрович;

Олейников Александр Алексеевич;

Таксюр Яков Ильич.

Лубинец подчеркнул, что россия решила их судьбу самостоятельно и не стремится возвращать граждан домой.

Он также обратился к родителям и родственникам граждан рф, которые находятся в Украине.

"Обращайтесь ко мне, мы работаем над тем, чтобы граждане возвращались на территорию своей страны, поэтому по вашему запросу будем работать над возвращением ваших родных на территорию россии", — подчеркнул Лубинец.

Контакты для обращений россиян:

По адресу ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;

по электронной почте: [email protected];

на горячую линию: 0800501720.

Напомним, Украина ищет пути создания единого гуманитарного коридора для возвращения украинских пленных при посредничестве Турции. В настоящее время продолжается диалог между омбудсменами.

Также мы писали, что в понедельник, 10 апреля, состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись еще 100 украинцев.