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Своих бросают: Лубинец заявил, что россия отказывается от возвращения своих солдат из Украины

11 апреля 2023 18:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Своих бросают: Лубинец заявил, что россия отказывается от возвращения своих солдат из Украины
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что россия не хочет возвращать домой своих граждан. В Москве уже два месяца не согласны на обмен.

Об этом Лубинец рассказал в своем Telegram-канале.

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По его словам, рф демонстрирует, как "ценит" и "беспокоится" о коллаборантах с временно оккупированных территорий Украины, однако совсем не думает о возвращении домой своих граждан.

"В течение 2-х месяцев российская сторона не соглашается на возвращение предложенных Киевом для обмена российских граждан", — сообщил Лубинец.

Он написал несколько имен россиян, которых Москва не хочет возвращать домой:

  • Будка Игорь Алексеевич;
  • Елетин Денис Александрович;
  • Олейников Александр Алексеевич;
  • Таксюр Яков Ильич.

Лубинец подчеркнул, что россия решила их судьбу самостоятельно и не стремится возвращать граждан домой.

Он также обратился к родителям и родственникам граждан рф, которые находятся в Украине.

"Обращайтесь ко мне, мы работаем над тем, чтобы граждане возвращались на территорию своей страны, поэтому по вашему запросу будем работать над возвращением ваших родных на территорию россии", — подчеркнул Лубинец.

Контакты для обращений россиян:

  • По адресу ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;
  • по электронной почте: [email protected];
  • на горячую линию: 0800501720.

Напомним, Украина ищет пути создания единого гуманитарного коридора для возвращения украинских пленных при посредничестве Турции. В настоящее время продолжается диалог между омбудсменами.

Также мы писали, что в понедельник, 10 апреля, состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись еще 100 украинцев.

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