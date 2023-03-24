Україна передала росії частину полонених окупантів без обміну: подробиці

Україна передала росії усіх важкопоранених полонених

Україна передала державі-агресорці важкопоранених полонених, стан яких дозволяв транспортування. Їх було передано росії не в рамках обміну полоненими.

Про це йдеться у повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Що відомо

Україна здійснила гуманітарну акцію та передала росії усіх важкопоранених окупантів, стан яких дозволяв транспортування, захоплених у полон з початку широкомасштабного вторгнення.

"Дотримуючись міжнародних зобов’язань, на виконання статей 109-114 Женевських конвенцій та за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста, Україна в односторонньому порядку здійснила передачу важкопоранених та важкохворих полонених окупантів російській стороні. У цьому випадку йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право", — йдеться у повідомленні.

Водночас, як наголошується у повідомленні, держава-агресорка, систематично нехтуючи міжнародними нормами, досі утримує в заручниках тисячі українських громадян, зокрема важкохворих і поранених, цивільних, дітей та жінок, літніх людей, а також тих, які потрапили в російський полон ще до початку широкомасштабного вторгнення.

"Усі ці категорії громадян, згідно з міжнародним гуманітарним правом, мали би бути повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов. Попри це росія не лише продовжує утримувати в заручниках цивільних та некомбатантів, але й відмовляється допускати до місць їхнього утримання представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, не забезпечує їх зв’язком з рідними, належним харчуванням, медичною допомогою, навмисно створюючи нелюдські умови перебування в неволі", — наголошують у Центрі.

Україна закликає світову спільноту посилювати тиск на державу-агресорку, аби змусити росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права та звільнити з полону всіх незаконно утримуваних громадян України.

Нагадаємо, 7 березня в результаті ще одного обміну полоненими було повернуто додому 130 українських героїв, серед яких 126 захисників та 4 захисниці. Серед них були солдати Збройних сил, Національної гвардії, прикордонної охорони та DSST.