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Табачника разоблачили на сотрудничестве с ФСБ и соратником Кадырова

12 мая 2023 12:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Табачника разоблачили на сотрудничестве с ФСБ и соратником Кадырова
Бывший министр образования при Януковиче. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Служба Безопасности Украины разоблачила новые факты преступной деятельности бывшего министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника, подозреваемого в государственной измене. В частности, он сотрудничал с ФСБ и соратником главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом сообщила СБУ.

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Как Табачник работал на оккупантов

Правоохранители установили, что он находится на прямой связи с кадровым сотрудником 9-го управления Департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ Олегом Козловым.

Как известно, после начала полномасштабного вторжения изменник координировал с представителем российской спецслужбы свою взрывную деятельность против Украины. Он активно участвовал в организации псевдореферендумов в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей.

Вместе с этим Табачник напрямую выполнял задачи Кремля по "переформатированию" образовательной и медицинской отраслей под нужды страны-агрессора. Именно при его координации большинство учебных заведений и больниц региона были переоборудованы под казармы оккупационных группировок РФ.

Соответствующие "меры" предатель проводил совместно с гауляйтерами Сальдо и Балицким. Для предоставления Табачнику "статуса", осенью прошлого года его назначили "советником" руководителя оккупационной администрации во временно захваченной части Запорожской области. Также фигуранта включили в местную ячейку кремлевской партии "Единая Россия".

Табачник грабил жителей Мелитополя

Кроме того, установлены факты участия фигуранта в разграблении имущества жителей Мелитополя.

Совместно с Мурадом Саидовым — так называемым "смотрящим" от Кадырова по региону, в апреле прошлого года они организовали вывоз в Крым сельхозтехники из складов местного агрохолдинга.

Какое наказание ждет предателя

На основании собранных доказательств Табачнику дополнительно уведомлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
  • ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

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Что известно о Табачнике

Табачник был министром образования и науки Украины при президенте Викторе Януковиче, однако в 2014 году покинул Украину. С тех пор он скрывается в России. Табачник — фигурант санкций ЕС за незаконное предоставление государственных средств. Также он известен своими украинофобскими и пророссийскими взглядами.

Министерство внутренних дел приписывает ему часть 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины (присвоение и растрату чужого имущества, которое было доверено лицу или находилось в его ведении). В частности, экс-чиновник обвиняется в присвоении имущества на 35 млн гривен. За это ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре прошлого года Табачнику объявили подозрение в государственной измене. Впоследствии Служба безопасности наложила арест на имущество фигуранта на общую сумму более 2 млн. дол.

Совсем недавно, в апреле этого года, стало известно, что Дмитрий Табачник стал советником гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого. К тому же он присоединился к партии "Единая Россия".

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