Табачника викрили на співпраці з ФСБ та соратником Кадирова

Колишній міністр освіти за часів Януковича. Фото: росЗМІ

Служба Безпеки України викрила нові факти злочинної діяльності колишнього міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді. Зокрема, він співпрацював з ФСБ та соратником глави Чечні Рамзана Кадирова.

Про це повідомила СБУ.

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Як Табачник працював на окупантів

Правоохоронці встановили, що він перебуває на прямому "зв’язку" з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Олегом Козловим.

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення зрадник координував з представником російської спецслужби свою підривну діяльність проти України. Він брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.

Разом з цим Табачник безпосередньо виконував завдання Кремля щодо "переформатування" освітньої та медичної галузей під потреби країни-агресора. Саме за його координації більшість навчальних закладів і лікарень регіону були переобладнані під казарми окупаційних угруповань РФ.

Відповідні "заходи" зрадник проводив спільно з гауляйтерами Сальдо і Балицьким. Для надання Табачнику "статусу", восени минулого року його призначили "радником" керівника окупаційної адміністрації в тимчасово захопленій частині Запорізької області. Також фігуранта включили до місцевого осередку кремлівської партії "Єдина Росія".

Табачник грабував мешканців Мелітополя

Крім того, встановлено факти участі фігуранта у розграбуванні майна мешканців Мелітополя.

Спільно з Мурадом Саідовим – так званим "смотрящим" від Кадирова за регіоном, у квітні минулого року вони організували вивезення до Криму сільгосптехніки зі складів місцевого агрохолдингу.

Яке покарання чекає на зрадника

На підставі зібраних доказів Табачнику додатково повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Що відомо про Табачника

Табачник був міністром освіти і науки України за часів президента Віктора Януковича, проте у 2014 році покинув Україну. Відтоді він переховується у Росії. Табачник — фігурант санкцій ЄС за незаконне надання державних коштів. Також він відомий своїми українофобськими та проросійськими поглядами.

Міністерство внутрішніх справ України приписує йому частину 5 статті 191 Кримінального Кодексу України (привласнення та розтрату чужого майна, яке було довірено особі або перебувало у її віданні). Зокрема, експосадовець звинувачується у привласненні майна на 35 млн гривень. За це йому загрожує до чотирьох років позбавленням волі.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Табачнику оголосили підозру у державній зраді. Згодом Служба безпеки наклала арешт на майно фігуранта на загальну суму понад 2 млн дол.

Зовсім нещодавні, у квітні цього року, стало відомо, що Дмитро Табачник став радником гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького. До того ж він приєднався до партії "Єдина Росія".