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Таллин меняет условия временной защиты для украинских беженцев

10 сентября 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Таллин меняет условия временной защиты для украинских беженцев
Украинские беженцы ищут убежище за границей. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

С сегодняшнего дня, с 10 сентября, Эстония меняет порядок временной защиты, предоставляемый украинцам, бежавшим от войны. Временная защита в стране будет теперь предоставляться до марта 2025 года.

Об этом сообщает издание Postimees.

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Сообщается, что временная защита в Эстонии теперь будет предоставляться до марта 2025 года как просящим о его предоставлении впервые, так и тем, кто хочет его продлить. Раньше временную защиту предоставляли на год.

К тому же, меняется сам порядок продления временной защиты: для этого нужно будет сделать новое фото на документ в бюро обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны.

Кроме того, во время продления временной защиты людям могут задавать дополнительные вопросы об обстоятельствах их прибытия в страну.

Напомним, к концу июня 2023 года в Германии зарегистрировались 3,26 миллиона беженцев, что на 111 тысяч больше, чем в конце 2022 года. Таким образом, количество беженцев там достигло нового максимального показателя за последние десятилетия.

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