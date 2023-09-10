Таллінн змінює умови тимчасового захисту для українських біженців

Українські біженці шукають прихисток за кордоном. Фото: Google

Відсьогодні, з 10 вересня, Естонія змінює порядок тимчасового захисту, що надається українцям, які втекли від війни. Тимчасовий захист в країні тепер надаватиметься до березня 2025 року.

Про це повідомляє видання Postimees.

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Повідомляється, що тимчасовий захист в Естонії тепер надаватиметься до березня 2025 року як тим, хто просить про його надання вперше, так і тим, хто хоче його продовжити. Раніше тимчасовий захист надавали на рік.

До того ж змінюється сам порядок продовження тимчасового захисту: для цього потрібно буде зробити нове фото на документ у бюро обслуговування Департаменту поліції та прикордонної охорони.

Крім того, під час продовження тимчасового захисту людям можуть ставити додаткові запитання щодо обставин їхнього прибуття в країну.

Нагадаємо, на кінець червня 2023 року в Німеччині зареєструвалися 3,26 мільйона біженців, що на 111 тисяч більше, ніж наприкінці 2022 року. Таким чином, кількість біженців там сягнула нового максимального показника за останні десятиліття.