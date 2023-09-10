Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Таллінн змінює умови тимчасового захисту для українських біженців arrow

Таллінн змінює умови тимчасового захисту для українських біженців

10 вересня 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Таллінн змінює умови тимчасового захисту для українських біженців
Українські біженці шукають прихисток за кордоном. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Відсьогодні, з 10 вересня, Естонія змінює порядок тимчасового захисту, що надається українцям, які втекли від війни. Тимчасовий захист в країні тепер надаватиметься до березня 2025 року.

Про це повідомляє видання Postimees.

Читайте також:

Прихисток в Естонії

Повідомляється, що тимчасовий захист в Естонії тепер надаватиметься до березня 2025 року як тим, хто просить про його надання вперше, так і тим, хто хоче його продовжити. Раніше тимчасовий захист надавали на рік.

До  того ж змінюється сам порядок продовження тимчасового захисту: для цього потрібно буде зробити нове фото на документ у бюро обслуговування Департаменту поліції та прикордонної охорони.

Крім того, під час продовження тимчасового захисту людям можуть ставити додаткові запитання щодо обставин їхнього прибуття в країну.

Нагадаємо, на кінець червня 2023 року в Німеччині зареєструвалися 3,26 мільйона біженців, що на 111 тисяч більше, ніж наприкінці 2022 року. Таким чином, кількість біженців там сягнула нового максимального показника за останні десятиліття. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

None

Чи означає військовий облік жінок автоматичну мобілізацію

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз