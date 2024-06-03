Почему танки Abrams не могут эффективно защитить украинские позиции

Танк Абрамс. Фото: Милитарный

Генерал-лейтенант в отставке США Марк Хертлинг, имеющий большой опыт на танках Abrams, ответил на критику этих танков от украинских танкистов. Он опроверг высказывания бойцов ВСУ, что Abrams якобы плохо работают в полевых условиях в Украине.

Об этом Хертлинг сказал в интервью CNN.

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"M1 Abrams был разработан специально для театра военных действий в Европе с учетом местных особенностей. Частые технические проблемы, на которые жаловались украинцы, генерал объясняет недостаточно квалифицированным экипажем и неправильным обслуживанием", — сказал Хертлинг.

Он также прокомментировал случай, упомянутый танкистами ВСУ. Речь шла о том, когда они не смогли разрушить здание, потратив на это 17 снарядов. Генерал сказал, что все дело было в неправильно выбранном типе боеприпасов.

Ранее мы писали, что украинские военные показали профессиональную работу танка M1 Abrams по врагу.

Напоминаем, что на данный момент Украина отводит танки Abrams M1A1, предоставленные Соединенными Штатами, с передовой. Одной из причин является то, что российские дроны создают препятствия для их эффективного использования.