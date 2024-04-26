Україна відводить з поля бою танки Abrams з певної причини — Associated Press

Танк Abrams. Фото: Reuters

На цей момент Україна відводить танки Abrams M1A1, які були надані Сполученими Штатами, з передової. Однією з причин є те, що російські дрони створюють перешкоди для їх ефективного використання.

Про це повідомило агенство Associated Press у п'ятницю, 26 квітня.

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Згідно з повідомленням агентства, яке посилається на інформацію від двох військових джерел, у січні 2023 року Україна отримала 31 такий танк від США, які були залучені для прориву оборонних ліній Росії. Проте з того часу умови на полі бою значно змінилися, особливо через активне використання розвідувальних та ударних дронів ворогом, що ускладнило захист танків.

Розповсюдження дронів на полі бою означає, що "немає відкритої території, по якій можна просто проїхати, не боячись бути поміченим", за словами одного з високопоставлених оборонних чиновників.

Віцеголова Об’єднаного комітету начальників штабів адмірал Крістофер Грейді заявив, що Сполучені Штати планують співпрацювати з Україною для розробки нової тактики, а також третій анонімний представник американських військових підтвердив це переміщення.

"Якщо ви думаєте про те, як розвивається боротьба, масова броня в середовищі із всюдисущими безпілотними літальними системами може опинитися під загрозою", — додав адмірал.

Нагадаємо, NYT заявило, що Росія вивела з ладу вісім танків Abrams за два місяці в Україні.

Раніше ми писали, що російська окупаційна армія почала використовувати на фронті так званий "танк-черепаху", обшитий деревиною.