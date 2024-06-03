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Танки Abrams не можуть ефективно захистити українські позиції — американський генерал відповів

3 червня 2024 18:19
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Чому танки Abrams не можуть ефективно захистити українські позиції
Танк Abrams. Фото: Мілітарний
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Генерал-лейтенант у відставці США Марк Хертлінг, який має великий досвід на танках Abrams, відповів на критику щодо цих танків від українських танкістів. Він спростував висловлювання бійців ЗСУ, що Abrams нібито погано працюють у польових умовах в Україні.

Про це Хертлінг сказав в інтерв'ю CNN.

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Критика щодо Abrams — що відомо

"M1 Abrams був розроблений спеціально для театру воєнних дій у Європі з урахуванням місцевих особливостей. Часті технічні проблеми, на які скаржилися українці, генерал пояснює недостатньо кваліфікованим екіпажем і неправильним обслуговуванням", — сказав Хертлінг.

Він також прокоментував випадок, згаданий танкістами ЗСУ. Йшлося про те, коли вони не змогли зруйнувати будинок, витративши на цього 17 снарядів. Генерал сказав, що вся справа була в неправильно обраному типі боєприпасів. 

Раніше ми писали, що українські військові показали професійну роботу танка M1 Abrams по ворогу.

Нагадуємо, що на цей момент Україна відводить танки Abrams M1A1, які були надані Сполученими Штатами, з передової. Однією з причин є те, що російські дрони створюють перешкоди для їх ефективного використання.

зброя
ЗСУ
контрнаступ ЗСУ
танки

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